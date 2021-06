José De Cauwer laat zich uit over de topfavorieten in de Tour de France: "Deze renners staan even ver"

Morgen is het zo ver! Dan start de Tour de France. Elke ploeg beschikt wel over een renner waarmee ze willen strijden voor een plaats in de top 10 van het eindklassement, maar twee renners steken er bovenuit.

Net zoals vorig seizoen, lijkt het ook dit jaar een strijd te worden tussen Primoz Roglic en Tadej Pogacar in de Tour de France. Ook José De Cauwer kijkt vooral naar deze twee renners, maar hij houdt ook rekening met Team INEOS Grenadiers. De Cauwer gaf meer uitleg in De Tribune. "Het is niet omdat Pogacar vorig jaar heeft gewonnen, dat hij nu een voorsprong heeft. Hij is niet meer favoriet dan Roglic of andersom. Beide renners staan even ver", aldus de wielercommentator en analist. Team INEOS Grenadiers José De Cauwer kijkt dus ook naar Team INEOS Grenadiers. "Zij kunnen Geraint Thomas bij de Slovenen laten zitten en Carapaz bijvoorbeeld in de aanval laten trekken. INEOS kan een belangrijke rol spelen in deze Tour de France", legde De Cauwer uit en staat te lezen bij Sporza.