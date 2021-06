Mathieu van der Poel is ambitieus voor de start van de Tour de France: "Unieke mogelijkheid om meteen geel te pakken in mijn eerste Tour"

Vanaf morgen staat de Tour de France op het programma. Zoals elk jaar is er ook nu een mooi deelnemersveld. Het is onder meer uitkijken naar Mathieu van der Poel, die in de Tour zal jagen op ritoverwinningen.

Toch zou de Nederlander van Alpecin-Fenix ook graag de gele trui pakken in het openingsweekend. "Ik krijg meteen een unieke kans om de gele trui te pakken in mijn eerste Tour de France", vertelde van der Poel en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Van der Poel zou graag de Tour de France ook meteen uitrijden, maar het is niet duidelijk of dat wel in de planning van de Nederlander past met de Olympische Spelen. "Ik heb al laten weten dat ik de Tour wel wil uitrijden, maar we zullen er later over beslissen."