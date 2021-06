Trainingsmaten over de gewoonten en kenmerken van Wout van Aert: "Een trainingsbeest, iemand met veel diepgang"

Wout van Aert staat zaterdag aan de start van zijn derde Tour. Een aantal van zijn trainingsmaten proberen inkijk te geven in hoe Wout van Aert is, als coureur, als mens. Want van crosser naar een allround topper op de weg gaan: het spreekt tot de verbeelding.

Drie trainingsmaten van hem komen aan het woord in HLN. "Wout is een trainingsbeest", weet huidig ploegleider Maarten Wynants. "Je moet hem nooit motiveren, wel intomen. Ik weet dat het moeilijker moet zijn sinds hij papa is geworden, maar toch vertrekt hij elke keer zonder morren op hoogtestage of voor weer een klimtraining in de Ardennen. Zijn wil om het beste uit zichzelf te halen maakt hem speciaal."

Veldrijder Daan Soete woont bij Van Aert in de buurt en gaat ook al eens met hem op pad. "Wout neemt zijn trainingen heel serieus. Tien 'blokjes' zijn tien 'blokjes', geen negen, ook geen elf. Wout weet echt overal de weg. Precies alsof er een gps is ingebouwd in zijn hoofd. Hij is de man die altijd de route uittekent."

AVONTURIER WOUT

En dat kan al eens een aparte route zijn. "Wout houdt van een beetje avontuur", meent Vincent Van Rooy. Schrijnwerper van beroepe, fervent wielertoerist en dus ook soms trainingspartner van Van Aert. "We slaan geregeld wandelpaadjes in, of doen stukken over zand en grind. Eén keer hebben we ons vastgereden: we waren op een kasteeeldomein beland en moesten met onze fiets op de rug over de poort klauteren."

Wat was de reactie van Van Aert toen? "Daar geeft hij niet om. Als we drie keeer over een prikkeldraad moeten kruipen om op een mooie plek te geraken, dan doet hij dat." Als persoon houdt Van Aert van een goed gesprek, geven de drie aan. Over wat écht telt, niet over oppervlakkige dingen. "Wout is iemand met veel diepgang", aldus Soete. "Hij is echt geïnteresseerd in mensen."