Alaphilippe ervaart de emoties waar hij van gedroomd had: "Om dit ook echt te doen, zorgt voor een supergevoel"

Precies zoals Julian Alaphilippe het zich had ingebeeld, zo ging het op de Côte de la Fosse aux Loups. Alaphilippe heerste op de slotklim in Landerneau. Zijn eerste zege als vader is een feit en dat in de Tour. Zijn regenboogtrui mag hij inruilen voor een geel exemplaar.

Alaphilippe moest het zelf even laten bezinken tijdens het flashinterview. "Ik vind het eerlijk gezegd ongelooflijk. Ik had me dit scenario ingebeeld. Om dit ook echt te doen, zorgt voor een supergevoel. De ploeg heeft een groots werk verricht. We hebben de hele dag gecontroleerd en de ploegmaats hebben me goed beschermd."

Het was niet voorzien om van zo ver te gaan

Een volledig vlekkeloze rit was het niet, gezien de massale valpartijen vanwege de voorspelde hectiek. "Ik was zelf bij een val betrokken, maar we zijn kalm gebleven. We hebben vol gereden om de sprinters uit te schakelen." Op de slotklim viel Alaphilippe al aan op twee kilometer van de meet. "Het was niet voorzien om van zo ver te gaan. Ik heb eens naar mijn tegenstanders gekeken en iedereen zat de hele tijd à bloc."

Nog maar net vader geworden van zijn zoontje Nino en nu mag Julian Alaphilippe in de Tour alweer het grote geluk beleven. "De emoties volgen natuurlijk. Ik ben tevreden, ik heb alles gegeven. Dit is een speciale overwinning."