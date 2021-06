HERBELEEF: Alaphilippe knalt rest uit het wiel op twee kilometer van aankomst en is veruit sterkste op eerste Tour-dag

De Tour de France is begonnen met een rit van Brest naar Landerneau, met Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Sonny Colbrelli die hoop mochten koesteren op de ritzege en op geel. Het was Alaphilippe die een klasse beter was dan de rest. Herbeleef het nog eens hieronder.

FINISH: Alaphilippe maakt het met bravoure af en draagt de overwinning op aan zijn zoontje. De wereldkampioen pakt geel. Matthews en Roglic worden tweede en derde.

NOG 1 KM: Het is Latour nog die zich weert, met achter hem de groep met favorieten. Eén favoriet rijdt voorop: Alaphilippe blijft doormalen.

NOG 1 KM: Roglic en Pogacar rijden op plek drie en vier. Van der Poel komt nu bij hen aansluiten.

NOG 2 KM: Van der Poel zit vrij ver, maar probeert op te schuiven. Devenyns leidt in voor zijn kopman Alaphilippe. In het wiel van de wereldkampioen: Van Aert. Aanval van Alaphilippe nu! Daar heeft niemand echt een antwoord op.

NOG 3 KM: Begin van de Côte de la Fosse aux Loups. Alaphilippe, Colbrelli en co zitten alvast goed gepositioneerd.

NOG 5 KM: Froome is betrokken bij de valpartij. Wat een rampzalig verloop van de rit. En ondertussen komt de slotklim steeds dichter.

NOG 7 KM: Opnieuw een massale valpartij! Daar liggen ze weer, na een crash in eerste instantie aan de rechterkant van de baan.

NOG 10 KM: Een snelle man die er toch niet bij zal zijn vooraan: Mads Pedersen. Die zit sowieso niet in zijn beste periode. Schelling krijgt de prijs van de strijdlust.

NOG 13 KM: Binnen tien kilometer komt de Côte de la Fosse aux Loups aan, de slotklim naar Landerneau. Wie daar de beste versnelling in huis heeft, wint de etappe en pakt geel.

NOG 18: Zelfs Ewan is weer komen aansluiten. Vrijwel iedereen is terug, er kan nu echt weer aan de koers gedacht worden, met de laatste vijftien kilometers die lonken.

NOG 21 KM: De rust is in het peloton nu wel teruggekeerd, later dan je zou verwachten. Geoghegan Hart moest ook nog achtervolgen, maar kan mogelijk nog wel de schade beperken.

NOG 26 KM: Schelling is ondertussen gegrepen. Tot zover het einde van de vroege vlucht.

NOG 28 KM: Deceuninck-Quick.Step is na die hele heisa toch weer vol beginnen rijden in de achtervolging op Schelling. Of ze daar veel punten mee scoren, is maar de vraag. In elk geval lijken de grote namen nu toch weer bijna allemaal in het peloton te zitten, uitgezonderd Ewan en Hirschi.

NOG 31 KM: Van Aert is gespot door de camera: hij staat op het punt om terug te keren in het peloton.

NOG 35 KM: Het is zeker nog achtervolgen momenteel voor mannen als Van Aert, Colbrelli en Ewan. Ewan kan de groep Van Aert zelfs niet volgen. Ook door de naam van Sagan kunnen we wellicht een streep trekken voor ritwinst. Opgave gemeld van Jasha Sütterlin. Er zullen er ongetwijfeld nog volgen.

NOG 40 KM: Er dachten een paar renners ervan te profiteren om er vandoor te gaan, maar dat gaat niet door. Er wordt nu aan een tempo gereden dat toelaat om terug te keren in het peloton. Weinig renners die gespaard zijn gebleven van de chaos.

NOG 45 KM: Een massale valpartij in het peloton, nadat eerst Tony Martin tegen de grond gaat! Het gevolg van een vrouwelijke toeschouwer met een stuk karton in haar handen die even niet goed oplette. Zo'n zonde.

NOG 50 KM: De finale van deze openingsetappe gaat stilaan aanbreken. De voorsprong van Schelling op het peloton dook al even onder de twee minuten, maar is inmiddels weer wat gegroeid.

VOORAF: In het wielergekke Bretagne kwam de Tour op gang, met Bonnamour, Danny van Poppel, Perez, Schelling en Rodriguez die het hazenpad zochten. Ook Swift sloot nog aan. In het peloton begonnen de werken van Declercq al, zodat de vlucht nooit de illusie kreeg om voorop te kunnen blijven.

Schelling viel dan maar aan op de Côte de Stang Arr Garant. De Nederlander pakte daar niet alleen de meeste bergpunten, hij ging nadien ook solo door. Met Theuns en Devenyns maakten al een paar Belgen kennis met het Franse asfalt.