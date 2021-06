Laatste La Course levert spektakel op, Nederland boven - maar het is niet Vos die wint!

Voor de achtste (en laatste) keer werd La Course gereden, want vanaf volgend jaar is er opnieuw een volwaardige Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Het leverde interessante beelden op.

107 kilometer werden er in de voormiddag afgelegd tussen Brest en Landerneau. Daarbij werd het slot van het parcours van bij de mannen ook gereden. Het geeft meteen wat inzichten over hoe zwaar de slotklim onder meer is, met oog op de mannenkoers. Maar het leverde ook interessante beelden op in de vrouwenkoers. Outsiders Een groepje met outsiders reed een dertigtal kilometers van de streep weg, de toppers lieten zich daarna een beetje collectief in slaap wiegen. In de slotronde kluste Jumbo-Visma alsnog het werk op en zo kwam alles opnieuw samen. De grote favorieten gingen er zo voor op de slotklim. Vollering in de sprint Cromwell en Niewiadoma zorgden voor de eerste speldenprikken, waardoor zich al snel een echt elitegroepje vormde. In de sprint stond er uiteindelijk geen maat op Demi Vollering, die uitpakte met een knappe sprint en zo onder meer Uttrup Ludwig en Marianne Vos klopte.