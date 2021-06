Van Aert komt met oproep na turbulente etappe: "Fijn dat supporters terug zijn, maar het zorgt voor meer hectiek"

Van Aert zat de hele tijd uitstekend gedemarreerd. Tegen de explosiviteit van Julian Alaphilippe was de Belgische kampioen wel niet opgewassen. "Ik zat al snel à bloc op het steile stuk. Ik had geen antwoord op de demarrage van Julian. Dat had ik, eerlijk gezegd, ook al wel een beetje verwacht. Ik heb toen snel de switch gemaakt om de schade voor Primož Roglič zo veel mogelijk te beperken. Dat is gelukt."

De massale valpartijen zijn uiteraard ook niet aan de aandacht van Van Aert ontsnapt. "Het is fijn dat de supporters terug zijn, maar het zorgt voor nog meer hectiek. Het was verre van een ideale dag voor ons. Gelukkig zijn Primož zijn kansen nog springlevend."

When I was still excited 😁 not the best day for us, but it could have been a lot worse as well.

I enjoyed my first day in 🇧🇪 untill the big crash. Let’s hope everybody heals up and can continue the race 🤞🏼

To the fans: we love you but please be more careful! https://t.co/IfzM1Be20G