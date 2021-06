Ben Hermans ook op podium in Lugano na recente zege in Apennijnen, Italiaan van Ineos deze keer de sterkste

Ook in de Gran Premio Città di Lugano onderstreepte Ben Hermans zijn uitstekende vorm, nadat hij onlangs ook al de Giro dell'Appennino gewonnen had. Hermans bleek toen sterker dan onder meer Moscon. In Lugano was Moscon de sterkste, Hermans werd derde.

Ben Hermans was opnieuw op pad met onder andere Gianni Moscon, de Italiaan van Ineos van wie hij was weggereden in de finale in de Giro dell'Appennino. Zou Hermans Moscon opnieuw aankunnen? Ook Valerio Conti en Simon Pellaud waren mee. Pellaud is altijd wel te vinden voor een onderneming. In de voorbije Ronde van Italië was de Zwitser één van de meest aanvalslustige renners. Achter dat viertal was er nog een groep van een tiental achtervolgers aan het jagen, maar die zagen hun achterstand gestaag oplopen. Bij het ingaan van de laatste tien kilometer was de kloof 50 seconden. Met nog vier kilometer te gaan plaatste Moscon zijn aanval en deze keer zat er wel heel veel snee op zijn versnelling. HERMANS PAKT LAATSTE PODIUMPLEK Moscon trok zijn inspanning door tot aan de finish en kon dus solo zegevieren. Conti spurtte naar plek twee, voor Ben Hermans die dus de derde plek pakte. Pellaud viel net naast het podium.