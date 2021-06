Oliver Naesen vindt dat renners waakzamer moeten zijn: "Rijd in de Tour toch niet langs de boord van de weg"

Julian Alaphilippe mag dan wel de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen hebben, achteraf was er vooral veel te doen rond de twee massale valpartijen die plaatsvonden.

Ook Oliver Naesen lag er bij in de eerste grote valpartij die veroorzaakt werd door een vrouw die met een bordje zwaaide. "Als de dominostenen vallen.... Bijna heel onze ploeg lag erbij vandaag. Kopman O'Connor bloedde hevig en moet gehecht worden, misschien heeft hij wel een breuk opgelopen", denkt Naesen.

Tourorganisatie ASO wil een klacht indienen tegen de vrouw die de valpartij veroorzaakte maar dat is volgens Naesen niet de enige oorzaak van de val. "Het zijn altijd dezelfden die er op knallen. De littekens van Tony Martin kan ik niet meer tellen. In de Tour moet je niet langs de kant van de weg rijden, er is constant een soort van bottleneck-effect. Er is altijd wel iemand die naar de tv-camera zwaait en dan knal je er snel tegen", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.