Van der Poel doet op Mûr-de-Bretagne wat Poulidor nooit deed in de Tour: naast rit winnen ook geel pakken

In een chaotische eerste Tourrit zat Van der Poel nog te ver. Niets van dat op de Mûr-de-Bretagne, waar Van der Poel zowel op de eerste als de tweede passage aanviel. Eén keer werd hij nog teruggenomen, op zijn tweede demarrage had niemand een verhaal. Ritwinst en geel is zijn beloning.

Ondanks drie keer ten val te komen op de eerste dag, koos Edward Theuns een dag later voor de aanval. Er waren nog andere verscheidene aanvalspogingen: na een samensmelting voorin kwam het tot een kopgroep van zes vluchters. Bolletjestrui Schelling had wel zin in een nieuw offensief. De andere vier aanvallers waren Perez, Koch, Clarke en Cabot.

Eens de voorsprong van de zes richting de vier minuten ging, begon Declercq in het peloton aan het achtervolgingswerk. Op de Côte de Pordic was het een felle strijd tussen Schelling, Perez en Koch. De energieke Schelling pakte daar de meeste bergpunten. Geen van die drie kon wel volgen door Theuns doortrok met Cabot. Ook Clarke verdween voorin uit de koers na een valpartij.

STRIJDLUST VOOR THEUNS

Het duo Theuns-Cabot verdedigde kranig de dalende voorsprong, terwijl in het peloton de benen al eens logeschud konden worden met het oog op de twee passages over de Mûr-de-Bretagne. Met 21 kilometer te gaan kletste een gretige Theuns Cabot uit het wiel. Nog drie kilometer voorop blijven, was wat nog restte voor de Belg van Trek-Segafredo. En verdiend het in ontvangst nemen van de prijs van de strijdlust.

De eerste keer Mûr-de-Bretagne kwam eraan: Van der Poel plaatste een verrassingsaanval. Evenwel niemand die panikeerde en op de top hadden de andere favorieten 'm al te pakken. Met een uitgedund peloton ging het richting tweede passage op de klim, en met de Ineos Grenadiers die een indrukwekkend treintje vormden.

VOORSMAAKJE VAN COLBRELLI EN KERS OP DE TAART VAN VDP

Formolo zette al eens door in de voorlaatste klim, maar parkeerde. Op iets meer dan een kilometer kwam er een uitval van Quintana, zonder echt weg te geraken. Colbrelli ontbond vervolgens zijn duivels. Van der Poel volgde zijn wiel en gooide zijn tweede cartouche op tafel en daar ging wel heel veel kracht vanuit. Daar had niemand een antwoord op: Van der Poel is de koning van de muur, Pogačar en Roglič werden twee en drie.

Bovendien had Van der Poel ook een behoorlijke kloof geslagen. Het zorgt er voor dat het geel verhuist van Alaphilippe naar Van der Poel, die zo doet waar zijn grootvader Raymond Poulidor nooit in slaagde: 'le maillot jaune' veroveren.