Alaphilippe ruilt geel in voor groen: "Na zijn grootvader schrijft ook Van der Poel geschiedenis, super voor hem"

Hoewel Mathieu van der Poel hem uit het geel reed, mocht Julian Alaphilippe toch weer het podium op stappen na de tweede rit in de Tour. Deze keer om de groene trui aan te trekken als leider in het puntenklassement. Bijzonder toch wel voor een renner als hem.

Hoe was het voor Alaphilippe om nog eens in de gele trui rond te rijden? "Ik heb van elk moment in de gele trui genoten", zegt de wereldkampioen op de site van Deceuninck-Quick.Step. "Ik wil mijn ploegmaats heel erg bedanken. Ze hebben opnieuw hard voor me gewerkt en beschermden mij de hele dag."

Met een vijfde plek deed Alaphilippe het aan de aankomst verdienstelijk, al was het niet genoeg om in 'le maillot jaune' te blijven. "Ik heb alles gegeven om het geel te behouden, maar had niet de beste benen toen de aanvalspogingen kwamen. Desalniettemin ben ik tevreden met mijn eerste weekend en met nog een andere trui om mijn schouders."

"We compete all year but we like each other, we have the same way of riding. He's writing his own story after his grandfather. It's great for him to wear Yellow on his first Tour"#TDF2021 pic.twitter.com/BehQYJDY0g — Tour de France™ (@LeTour) June 27, 2021

Bij de organisatie van de Tour had Alaphilippe het ook even over de prestatie van Mathieu van der Poel. "We strijden het hele jaar door tegen mekaar, maar we appreciëren elkaar. We koersen op dezelfde manier. Na zijn grootvader schrijft nu ook Van der Poel geschiedenis. Het is super voor hem dat hij de gele trui kan dragen in zijn eerste Tour."