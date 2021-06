Bauke Mollema is onder de indruk van Mathieu van der Poel: "Wat een kerel, zo sterk!"

Mathieu van der Poel pakte in de tweede etappe van de Tour de France uit met een huzarenstukje. Bauke Mollema, die zesde werd in deze rit, was onder de indruk van zijn landgenoot.

Bauke Mollema is goed aan de Tour de France begonnen met een negende plaats en een zesde plaats. Toch kon hij enkel met verbazing kijken naar het indrukwekkend stukje dat Mathieu van der Poel zondag heeft opgevoerd. Mollema vertelde het bij AD. "Het is mooi dat Mathieu van der Poel heeft gewonnen. Wat een kerel! Hij is zo sterk. Het is mooi voor hem dat hij het heeft kunnen afmaken en ik ben ook tevreden over mijn prestatie", staat te lezen bij Wielerflits.