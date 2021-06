Caleb Ewan blikt vooruit naar derde etappe Tour de France: "Het zou een sprint moeten zijn, maar het wordt een technische finale"

Vandaag staat de derde etappe op het programma in de Tour de France. Het lijkt een rit voor sprinters te zullen worden, maar de finale is verraderlijk. Caleb Ewan hoopt alvast op een eerste kans.

Caleb Ewan heeft al twee ritten in de Ronde van Italië op zijn naam kunnen zetten, maar ook in de Tour de France en de Vuelta wil hij dit seizoen nog ritzeges halen. Vandaag krijgt hij in de Tour de France misschien wel een eerste kans.

Toch is de Australiër er niet helemaal gerust in. Hij gaf meer uitleg bij zijn ploeg Lotto Soudal. "Vandaag zou een eerste sprint mogelijk moeten zijn, maar het wordt een technische finale met smalle wegen en misschien wat regen", aldus Ewan.