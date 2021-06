Het spel zit al op de wagen in de Tour de France! Geraint Thomas valt, ziet af en volgt op enkele minuten

Pech voor Geraint Thomas in de derde etappe van de Tour de France. De kopman van Team INEOS Grenadiers is namelijk tegen de grond gegaan en bleef even zitten. Hij zit nu wel terug op de fiets, maar hij volgt al op enkele minuten.

Het ziet er niet goed uit voor Geraint Thomas. De Britse klassementsrenner van Team INEOS Grenadiers is ten val gekomen in de derde etappe van de Tour de France en hij moest even blijven zitten. Thomas zit nu wel terug op zijn fiets, maar de Brit ziet zichtbaar af. Hij volgt ook al op enkele minuten van het peloton. Kan hij nog terugkeren of verliest Thomas hier zijn Tour de France? Het belooft nog een spannend vervolg van de derde rit te worden.