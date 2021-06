Mark Cavendish beschrijft 'beste lead-out ter wereld': "Ongelooflijk, de kans die hij je geeft om te winnen"

Het is Mark Cavendish die nu eens door 'de beste lead-out ter wereld' naar voren geloodst kan worden. Vrijwel iedereen is het er over eens dat dat Michael Mørkøv is. Die loodste Bennett al dikwijls naar de overwinning en mag in de Tour hetzelfde proberen te doen voor Cavendish.

Wat vindt Mark Cavendish eigenlijk van de Deen? "Hij is doodserieus. Echt doodserieus. Hij snapt de grappen nooit, oftewel doet hij alsof omdat het hem geen zak kan schelen. Hij blijft altijd heel cool, heel kalm", heeft Cavendish het over de persoon Michael Mørkøv.

Het zijn ook generatiegenoten: ze zijn allebei even oud. "Ik koers al twintig jaar met hem in het peloton. Bij mijn vorige passage bij Quick.Step had ik het er met hem al eens over om ooit in dezelfde ploeg te rijden. Nu is het zover. Het is ongelooflijk, de kans die hij je geeft om te winnen."

Mørkøv krijgt het altijd voor mekaar

In de Tour zal blijven of de combo Mørkøv-Cav even goed is als Mørkøv-Cav. Want Cavendish en Mørkøv zaten dit jaar nog niet zovaak samen in eenzelfde selectie. "Ik heb nog maar twee koersen samen met hem gereden. Hij krijgt de job altijd voor mekaar. Hij is gewoon een professional, dat is wellicht de beste manier om hem te omschrijven. Dat hij steeds zo rustig is, helpt hem mogelijk om altijd de beste beslissingen te nemen."