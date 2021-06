Roglič opent Tour met twee derde plaatsen (en wat fysieke averij): "Van der Poel verdiende zeker de overwinning"

Met twee derde plaatsen roerde Primož Roglič zich op de eerste twee Tour-aankomsten. Van der Poel ging met de zege aan de haal op de Mûr-de-Bretagne en voor hem heeft Roglič niets dan respect. Zelf mag de Sloveen ook meer dan tevreden zijn, al is het kwestie om de fysieke impact op te volgen.

In het openingsweekend in de Tour de France moesten de grote namen meteen uit hun kot komen. Ook op de Mûr-de-Bretagne. "Het was niet zomaar een beetje een spel tussen de klassementsmannen, het was volle bak. We hadden dat ergens wel verwacht."

Met een nieuwe derde plek mag Roglič niet klagen over het resultaat. "Voor mij was het opnieuw een goede dag." Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, want ook de kopman van Jumbo-Visma kwam na de eerste rit niet ongehavend uit de strijd. "Ik heb nog wel wat pijn over het hele lichaam, vooral aan mijn been. Opnieuw een dag achter de rug, op naar de volgende."

NIET VERRAST DOOR VAN DER POEL

Wat is zijn oordeel over de prestatie van de ritwinnaar op dag 2 van de Tour? "Ik ben niet echt verrast door wat Mathieu van der Poel heeft laten zien. Hij heeft al eerder getoond dat hij grootse aanvallen kan lanceren. Hij heeft het nog maar eens gedaan. Het was een goede move van hem. Hij verdiende zeker en vast de overwinning."