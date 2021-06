Spektakel in de Tour de France! Tim Merlier zorgt voor eerste Belgische overwinning, heel wat valpartijen en tijdsverlies voor Roglic

Wat een derde etappe in de Tour de France. Tim Merlier heeft voor de eerste Belgische overwinning gezorgd. Het werd een moeilijke dag voor enkele favorieten voor eindwinst, want onder meer Geraint Thomas, Tadej Pogacar en Primoz Roglic kwamen ten val. Roglic verloor daardoor een kleine minuut.

Het spel zat meteen op de wagen in de derde etappe, want Geraint Thomas kwam ten val. De Brit kon wel verder, maar Robert Gesink, die ook bij de val was betrokken, moest wel opgeven (u kan er HIER meer over lezen).

Het werd een donkere dag voor Jumbo-Visma, want in het slot ging ook Primoz Roglic tegen de vlakte. De kopman bleef even zitten, maar kroop uiteindelijk toch terug op de fiets. Uiteindelijk verloor de Sloveen een kleine minuut en het is afwachten wat de schade is voor de komende dagen.

Het werd snel duidelijk dat het een rit voor de sprinters ging worden, want het peloton hield de kopgroep binnen schot. Uiteindelijk werden de vluchters, met onder meer Jelle Wallays, op een kleine 6 kilometer van de streep gegrepen.

Ook in het slot waren er nog heel wat valpartijen (onder meer Pogacar, Ewan en Sagan kwamen ten val), maar Alpecin-Fenix heeft het uitstekend uitgespeeld. Philipsen zette Merlier in een zetel en de Belgische sprinter had het maar af te maken. Zo is de eerste Belgische zege in deze Tour een feit. Philipsen werd zelf nog tweede en Bouhanni eindigde op de derde plaats.