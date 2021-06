Sterk openingsweekend van Bauke Mollema: "Nu zien of het op de lange beklimmingen ook gaat lukken"

Bauke Mollema kwam al sterk voor de dag in de Tour de France. De Nederlander van Trek-Segafredo eindigde op de negende plaats in de eerste rit en in de tweede etappe deed hij nog iets beter met een zesde plaats.

Bauke Mollema is uiteraard dan ook tevreden over zijn openingsweekend in de Tour de France. "De eerste twee ritten gingen lekker. Deze klimmetjes liggen mij ook wel, dus het is zien of het op de lange beklimmingen ook gaat lukken", aldus Mollema bij AD.

Voorlopig staat Mollema op een knappe zevende plaats in het algemeen klassement, maar hij beseft dat het echte werk er nog aan moet komen. "De laatste week is loodzwaar. De verschillen zullen gemaakt worden in de Alpen en de Pyreneeën."