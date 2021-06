📷 Stunt van jewelste: YouTubers komen met gigantisch spandoek om Van Aert te steunen en breken wereldrecord

Aan steun ontbreekt het Wout van Aert zeker niet in de Tour de France. Zo stak de bekende YouTuber Bas Tietema hem ook een hart onder de riem. Die kwam in het kader van de Tour de Tietema met een gigantisch spandoek op canvas dat tijdens de tweede Tourrit in beeld genomen werd.

Het was even je ogen uitkijken bij het gadeslaan van het beeld op een veld nabij Gausson. Bas Tietema en zijn crew zorgden er voor dat daar een soort kunstwerk op doek tentoon gespreid werd en dan nog één van gigantische omvang. Met een omvang van meer dan 1600 vierkante meter is het goed voor een nieuw wereldrecord: het is het grootste kunstwerk op canvas ter wereld. Met hierop een afbeelding die aan Wout van Aert moest doen denken, mét blauwe band vooraan. Ook het Swapfiets-kenmerk was er dus in verwerkt. Allez Wout van Aert!💛 #TDF2021 pic.twitter.com/gNubrgGAWn — Bas Tietema (@BasTietema) June 27, 2021 Een renner met het shirt van Jumbo-Visma werd afgebeeld, maar het was wel degelijk voornamelijk Van Aert die op deze manier ondersteund werd. "Allez Wout", staat ook op het enorme kunstwerk gelezen. Toch wel een stunt van formaat van Team Tietema.