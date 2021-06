🎥 Theuns ging eerst voor bolletjestrui, maakte nadien de 'switch' en kan met vriendin Lien namen gaan bespreken

Edward Theuns is de eerste Belg die in deze Tour lang voorop kan blijven. De bolletjestrui leverde het hem dan wel niet op, wel de prijs van de strijdlust. En de bijhorende knuffel. Die moet overigens nog een naam krijgen, net als het kindje dat op komst is.

"Het was geen gemakkelijke dag. Ik wilde eerst mikken op de bolletjestrui, maar bij de eerste sprint pakte ik geen punten. Nadien probeerde ik voor de tussensprint te gaan. Nadien was de samenwerking niet zo goed meer. De twee mannen die streden voor de bolletjestrui, reden niet meer voluit", deed Theuns het verhaal van het eerste deel van de tweede etappe. De Belg van Trek-Segafredo liet de schouders niet hangen en toonde nadien nog meermaals zijn gretigheid. "Ik besloot om aan te vallen en dan waren we nog met twee. Ik wilde echt weer een prijs pakken en op het podium staan in de Tour. Ik ging volle bak voor de prijs van de strijdlust en heb het ook gehaald. Daar ben ik blij mee." 🎥 Team reactions from #TdF2021 Stage 2



🎙 Edward Theuns (most combative): pic.twitter.com/u16uyxwsqY — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) June 27, 2021 Theuns mag ook een pluche knuffel mee naar huis nemen. Alvast iets voor de baby om mee te spelen na de geboorte: Edward Theuns en zijn vriendin Lien verwachten een eerste kindje. Een naam heeft de knuffel nog niet en ook over een naam voor het kindje hebben Edward en Lien nog niets beslist. Daar kan dus nog over gediscussieerd worden, lacht Theuns.