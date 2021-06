Tom Boonen geeft zijn zicht op clash Lefevere-Bennett en gelooft in Cavendish: "Cav beheerst het allemaal"

Na twee uitdagende ritten zijn de sprinters aan zet in de Tour. Ook Cavendish dus, die Bennett vervangt in de selectie van Deceuninck-Quick.Step. Die laatste moest afhaken met kniepijn, al durft Lefevere twijfelen aan dat verhaal. Tom Boonen had het ze liever intern zien oplossen.

In HLN stond Boonen stil bij de uithaal waarop Lefevere Bennett trakteerde in de media. "De Ier kreeg de volle laag. Op z'n Patricks. Zo kennen we hem. Doorgaans neemt hij geen blad voor de mond. Ik kan me voorstellen dat Lefevere een betere kijk op de situatie heeft dan wij. Dat hij over meer en duidelijkere informatie beschikt, die hem zijn keiharde mening doet vormen."

MEEST GEMOTIVEERDE CAVENDISH OOIT

Die mening werd dan ook geuit. "Dat recht heeft hij natuurlijk, als grote baas. Alleen... houd zoiets binnenskamers, regel dat intern. En laat Bennett zichzelf niet slechter voelen dan nodig." Al hoeft de wissel Bennett-Cav Deceuninck-Quick.Step niet te verzwakken, denkt Boonen. "Ik verwacht de meest gemotiveerde Mark Cavendish ooit in de Tour."

Ook voor Cavendish moet het bijzonder zijn om op deze manier de Tour in te stappen. "Plots krijgt hij een kans die hij niet meer voor mogelijk had geacht. Reken maar dat hij de voorbije weken hard zal blijven werken zijn. Mij hoor je niet beweren dat hij geen etappe meer kan winnen. Ik geloof er zelfs rotsvast in."

INZICHT EN ERVARING

Cav weet uiteraard wat nodig is om te winnen in de Tour. "Sprinten in de Tour is tactiek, chaos, positionering, een beetje rust en het nodige comfort vinden op die verworven plek, de zaak zo correct mogelijk inschatten en op het juiste moment 'aangaan'. Cav beheerst het allemaal. Het flitsende van weleer is weg. Maar hij compenseert dat met inzicht en ervaring. Als de omstandigheden meezitten, kan het lukken."