Alpecin-Fenix trekt vandaag niet de kaart van Tim Merlier, maar wel van Jasper Philipsen: "Twee sprinters, dus we moeten allebei onze kansen krijgen"

Tim Merlier krijgt vandaag niet de kans om een tweede overwinning op rij te boeken in de Tour de France. Alpecin-Fenix trekt in de vierde etappe namelijk de kaart van de andere Belgische sprinter Jasper Philipsen.

Tim Merlier maakte gisteren heel wat indruk door op een overtuigende manier de derde etappe in de Tour de France binnen te halen, maar vandaag krijgt Jasper Philipsen zijn kans van Alpecin-Fenix. Philipsen eindigde gisteren, ondanks een sterke lead-out, nog op een knappe tweede plaats.

Tim Merlier gaf voor de start van de vierde etappe meer uitleg bij Sporza. "We gaan voor Jasper vandaag. De ploeg heeft het beslist en we zijn hier met twee sprinters, dus we moeten allebei onze kansen krijgen", aldus Merlier.