Boonen en Nys komen met lof voor Alpecin-Fenix: "Kan best wel tellen, Merlier intrinsiek één van snelste mannen"

Alpecin-Fenix hier, daar en overal. Na Van der Poel won nu ook Merlier. Tom Boonen en Sven Nys hebben veel respect voor wat de Belgische ploeg in de Tour de France laat zien. Het is alsof de formatie al jaren meedraait in de WorldTour.

Wat natuurlijk niet zo is: het is een ProTeam dat voor het eerst grote ronden rijdt. "Het is alsof ze alles al tien keer hebben gereden. Of het nu de Ronde van Frankrijk of de Ronde van Vlaanderen is: been there, done that. Dat stralen ze uit. Zo 'thuis' overal, zo zelfzeker, zo rustig. In alles wat ze ondernemen, lijken ze zich supercomfortabel te voelen", stelt Tom Boonen vast in HLN.

Ook het sprinterswerk voeren ze uit tot in het detail. "Hun team wordt zo'n beetje als underdog bekeken, maar de trein die ze in de slotfase van de derde etappe op het spoor zetten, was indrukwekkend." Eenzelfde geluid bij Sven Nys in Sporza Tour. "Iedereen van Alpecin-Fenix zat waar hij moest zitten. Een dikke pluim voor Merlier en de ploeg. Als Merlier daar niet had gezeten dan had Philipsen het afgemaakt."

Het rapport dat de ploeg kan voorleggen in de Tour is impressionant. "We zijn dag drie en ze hebben twee etappes gewonnen. Als niet WorldTour-ploeg kan dat best wel tellen", steekt Nys zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Tim Merlier is intrinsiek een van de snelste mannen in het wielerpeloton momenteel."

Is Merlier vertrokken voor een supersuccesvolle Tour met nog meer ritzeges? "De vraag is nu of hij het drie weken kan volhouden en in welke vorm hij op de Champs-Elysées verschijnt. In de Giro waren er toch tekenen van vermoeidheid op een bepaald moment."