Dreigen er acties na valpartijen en het in de wind slaan van verzoek van renners? 'Staking op til in Tour de France'

De Tour de France 2021: valpartijen, valpartijen en nog eens valpartijen. Op een verzoek van de renners om tijdig een tijdsopmeting in te lassen in de derde rit, zodat de klassementsmannen in de chaotische finale zich rustig konden houden, werd genegeerd. Komt het tot een staking in de Tour?

De finale van de derde etappe stond sowieso al bekend als 'chaotisch'. Het risico op valpartijen was dus groot. Talloze crashes volgden. Na afloop van de rit deed het bericht de ronde dat renners en ploegleiders de Tourorganisatie verzocht zouden hebben om op 8 kilometer van de finish de tijd op te nemen.

In de altijd nerveuze eerste Tourritten zouden klassementsmannen zih dan niet meer in het gewoel moeten begeven in aanloop naar de massasprint. Volgens HLN had rennersvakbond CPA een aanvraag ingediend voor een tijdsmeting op 5 kilometer van de aankomst. De wedstrijdjury opteerde om de reglementen te volgen.

Nog volgens de krant is er een staking op til in de Tour de France om de onvrede over deze beslissing en over de valpartijen te uiten, al is het zover nog niet gekomen omdat niet iedereen op dezelfde golflengte zit. Het is ook de vraag wat een staking van de renners juist zou betekenen. Ook andere acties zijn mogelijk. Het lijkt er alvast op dat het thema veiligheid nog wel even op de agenda staat in de Tour.