Kopman van Bahrein Victorious verlaat Tour de France met hersenschudding en gebroken sleutelbeen

Net als bij Lotto Soudal zien ze ook bij Bahrein Victorious hun kopman de Tour de France verlaten. Sleutelbeen gebroken én een hersenschudding: dat was de diagnose bij Jack Haig. Dan weet je dat het voorbij is. Na zijn val liet de opgave van Haig niet lang op zich wachten.

Waar ze bij Lotto Ewan wilden uitspelen in de sprint, was Jack Haig de kopman van Bahrein Victorious in het klassement. Slechts drie dagen kon Haig de klassementsambities koesteren. Zijn ploeg liet weten dat Haig betrokken was bij één van de valpartijen aan het einde van de derde rit en niet meer kon verder koersen.

Na zijn valpartij werd van hem een beeld vastgelegd waarop je hem zag in de typische positie wanneer een renner zijn sleutelbeen gebroken heeft. De medische onderzoeken leidden nadien ook tot het te verwachten en gevreesde resultaat.

🏥 Team Doctor Piotr Kosielski: @jackhaig93 suffered a fractured left collarbone and concussion. He is conscious and okay and scans showed no head trauma. He will remain in hospital overnight for observation following the team and UCI protocols.



"Jack Haig heeft zijn linkersleutelbeen gebroken en een hersenschudding opgelopen", meldt ploegdokter Piotr Kosielski. "Voort is Jack oké, hij is bij bewustzijn. De scans hebben geen hoofdtrauma aangewezen." Alle protocollen voor de type blessures die hij opliep werden uiteraard gevolgd. Dat betekent dat Haig ter observatie in het ziekenhuis moest overnachten.