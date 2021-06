Mathieu van der Poel is niet zeker dat hij na de tijdrit nog in het geel te zien zal zijn: "Het wordt moeilijk, maar ga er alles aan doen om de trui te behouden"

Morgen staat in de Tour de France een tijdrit op het programma. Geen specialiteit van Mathieu van der Poel, maar de Nederlander van Alpecin-Fenix gaat er wel alles aan doen om de gele trui te behouden.

Morgen staat een belangrijke rit op het programma voor Mathieu van der Poel. Als de Nederlander nog in de gele trui wil verder rijden, zal hij een knalprestatie moeten leveren in de tijdrit, iets wat niet één van zijn specialiteiten is.

Maar Mathieu van der Poel gaat er, zoals steeds, vol voor gaan. "Ik heb al genoten van de gele trui. Het wordt moeilijk met de tijdrit, want ik train daar niet veel op, maar ik ga er alles aan doen om de trui te behouden", vertelde van der Poel en staat te lezen bij Wielerflits.