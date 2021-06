Merijn Zeeman spreekt van dramatische start voor Jumbo-Visma in de Tour de France: "Roglic heeft veel pijn en voelt zich niet zo goed"

Komt het nog goed met Primoz Roglic in deze Tour de France? De Sloveen van Jumbo-Visma kwam maandag hard ten val en daardoor verloor hij een minuut op enkele concurrenten. Roglic zou zich nu ook niet al te goed voelen.

De derde etappe in de Tour de France werd een rit om snel te vergeten voor Jumbo-Visma. Robert Gesink moest opgeven na een val en ook Primoz Roglic lag op een bepaald moment tegen de grond. De Sloveen kan wel verder, maar heeft veel last door zijn val.

Merijn Zeeman, ploegleider bij Jumbo-Visma, gaf voor de start van de vierde rit meer uitleg over Roglic. "Hij heeft veel pijn en het gaat niet zo goed met hem. We hebben ons heel grondig voorbereid op deze Tour en het is dan ook een dramatische start voor ons", staat te lezen bij Sporza.