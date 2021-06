Nog altijd geen toenadering tussen Lefevere en Bennett: "Hij toont weinig respect voor mij"

Nog altijd geen toenadering, nog altijd geen verzoening tussen Patrick Lefevere en Sam Bennett. Het spel zit op de wagen tussen de CEO en de renner van Deceuninck-Quick.Step. In die mate dat het stilaan de vraag is of Bennett nog voor de ploeg gaat koersen.

Patrick Lefevere gaf aan de media in de Tour de France een stand van zaken. "Ik heb hem een bericht gestuurd. Hij stuurde me dat hij op de fiets zat, dus dacht ik dat hij mij nadien ging bellen. Dat deed hij niet." Lefevere heeft Bennett zelf ook niet gebeld en is dat ook niet van plan. "Ik ben toch de baas, niet? Als kleine jongen hebben ze mij altijd gezegd dat je respect moet hebben voor je baas. Hij toont weinig respect voor mij."

TERUG NAAR BORA-HANSGROHE

Zo dreigen de laatste maanden van Bennett bij de ploeg uit te draaien op een einde in mineur. "Het is meer zonde voor hem dan voor mij. Eerst huil je als een klein kind dat Bora-Hansgrohe je slecht behandelt en na 14 maanden keert hij terug naar die ploeg. Dat zegt meer over hem dan over mij."

Dat is dan wat de toekomst betreft, maar wat met het wielerjaar 2021? Komt Bennett nog in actie? "Als hij zich gedraagt, gaat hij nog voor ons koersen. Ik hoop dat dat zo is. Indien niet, dan is het drie maanden minder koersen en vijftig procent minder salaris."