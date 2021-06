Schouder Geraint Thomas was uit de kom na valpartij: "Wedstrijddokter trok schouder weer op de juiste plaats"

Geraint Thomas kwam al vroeg in de derde etappe ten val. Schouder uit de kom, was de vaststelling ter plekke. Gelukkig werd er snel gehandeld. Een dokter van de Tourorganisatie trok de schouder opnieuw in de kom. Thomas kwam gehavend aan de finish, maar hij geraakte er tenminste.

Met Roglič en Thomas zijn de kansen op Tourwinst bij twee van de vier grote kandidaten al fel gehypothekeerd. Thomas was de eerste grote naam die tegen de vlakte ging in de derde etappe van de Tour. "Zijn schouder was uit de kom", meldt Ineos-sportdirecteur Gabriel Rasch. "De wedstrijddokter trok zijn schouder meteen weer op de juiste plaats, maar Geraint had natuurlijk veel pijn." Tot een opgave van de Welshman kwam het niet. "Hij kon wel weer op de fiets stappen en heeft de rit uitgereden. Chapeau voor hem om door te zetten. Na de val wilde hij zich wat gedeisd houden in het peloton. Na een tijdje rukte hij op naar voren." Aan de meet zat hij niet bij de eerste groep, maar wel in de groep Pogačar die minder dan een halve minuut verloor. GEEN BREUKEN Ineos laat ook nog weten dat het op de scans die na de rit genomen werden duidelijk zichtbaar was dat Geraint Thomas geen breuken heeft opgelopen in zijn rechterschouder. Voor de start van de vierde etappe zal hij wel opnieuw geëvalueerd worden.