HERBELEEF: Van Aert vierde in de tijdrit en buigt ook het hoofd voor wonderman Pogačar, Van der Poel blijft in het geel

Wout van Aert zette alles op de tijdrit, maar de ritwinst was voor Pogačar en Van der Poel redde zijn gele trui. Een verbazingwekkende prestatie van Van der Poel en Pogačar geeft zijn concurrenten voor Tourwinst een ferme tik. Van Aert werd verdienstelijk vierde. Herbeleef de tijdrit hieronder.

17U22: Daar komt Van der Poel! Het wordt een secondenspel om geel... Van der Poel houdt het! Pogacar wint de rit, Van Aert is vierde.

17U19: Het gaat nog heel spannend worden voor de gele trui. Van der Poel moet er nog alles uitpersen om zijn trui te redden.

17U16: Het was werkendag voor Van Aert, maar hij is aan de meet. Hij is voorlopig vierde en geeft exact een halve minuut toe op Pogacar.

17U13: Van der Poel is gepasseerd aan tussenpunt 2. Van Aert is daar bijna een secondje sneller dan de gele trui. Pogacar zet aan de aankomst de nieuwe toptijd neer: liefst 18 seconden sneller dan Küng!

17U09: De mannen van Ineos gaan meer dan een minuut aan hun broek krijgen van Pogacar. Die wipt in het virtuele klassement naar plek 2, maar Van der Poel heeft nog marge om het geel te behouden.

17U04: Van Aert is na 17 kilometer 21 seconden trager dan Pogacar. Heeft die laatste net zoals op La Planche des Belles Filles een superdag?

17U01: Van der Poel houdt gelijke tred met Van Aert aan tussenpunt 1! Trekt de Nederlander dit door, dan gaat hij sowieso het geel behouden.

16U59: Carapaz ligt niet op schema om de top twintig te halen. Pogacar kan in deze tijdrit mooie zaakjes doen.

16U54: Van Aert is tweede aan het eerste tussenpunt op 6 seconden van Pogacar. Voor alle duidelijkheid: met Carapaz, Alaphilippe en Van der Poel zijn ook de laatste renners vertrokken.

16U51: Snelste tussentijd van Pogacar aan tussenpunt 1: hij klopt daar Asgreen met 9 seconden.

16U49: Thomas likt zijn wonden: hij verliest iets meer dan dertig seconden op Roglic.

16U44: Asgreen is derde aan de finish op 18 seconden van Küng. Pogacar is vertrokken en daar gaat ook Van Aert!

16U40: Thomas is aan het tweede tussenpunt 25 seconden trager dan Roglic. Het lijkt geen goede dag te worden voor de Welshman. Vingegaard is aan de finish gepasseerd en geeft daar 8 seconden toe op Küng.

16U35: Roglic is vierde aan het tweede tussenpunt, op 18 seconden van Küng, maar is dus bijvoorbeeld wel rapper dan Porte.

16U30: Aan het tweede tussenpunt ziet het er voor Küng weer een stuk beter uit: 5 seconden sneller dan Vingegaard en 17 seconden sneller dan Asgreen. Geraint Thomas is overigens tijd aan het verliezen

16U25: Roglic is aan het eerste tussenpunt zes seconden trager dan Asgreen. Toch een teken dat de Sloveen goed is. Ondanks de zware fysieke averij die hij heeft opgelopen, gaat Roglic mogelijk toch een goede tijdrit afwerken.

16U20: Küng heeft dus voorlopig de snelste tijd aan de meet, maar aan het eerste tussenpunt is Vingegaard nog sneller. Verschillende Denen doen het uitstekend. Asgreen gaat zelfs nog rapper, maar het is allemaal tellen met honderdsten van een seconde. Spanning troef.

VOORAF: De renners die vroeg moesten vertrekken, moesten dat doen in de regen. Dat verhinderde Mikkel Bjerg niet om een richttijd neer te zetten. De Deen was zelfs 21 seconden sneller dan Bissegger, toch één van de kandidaat-ritwinnaars.

In de loop van de dag stopte het met regenen en droogde het wegdek op. Goede omstandigheden dus voor Cattaneo en de Italiaan van Deceuninck-Quick.Step ging wel onder de tijd van Bjerg. Lang moest Catteneo niet op de hot seat zitten, want vervolgens kwam Europees kampioen tijdrijden Küng eraan geknald: de Zwitser deed er nog eens 36 seconden af.