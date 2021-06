Julian Alaphilippe heeft mooie woorden voor Mark Cavendish: "Hij is nog steeds één van de beste sprinters ter wereld"

In de Tour de France pakte Mark Cavendish in de vierde rit uit met een straf nummertje. De Brit was de snelste in de massasprint voor Bouhanni en Philipsen. Wereldkampioen Alaphilippe is blij voor zijn ploegmaat.

Het is voorlopig een succesvolle Tour de France voor Deceuninck-Quick-Step. Eerst had Alaphilippe al een ritzege en de gele trui te pakken en nu is daar nog een ritzege voor Mark Cavendish bijgekomen. Julian Alaphilippe is tevreden voor zijn ploegmaat. Hij vertelde het na de vierde etappe. "Hij was zo gemotiveerd. Hij toonde zijn grinta. Cavendish is nog steeds één van de beste sprinters ter wereld en vandaag heeft hij het opnieuw laten zien", staat te lezen bij Cyclingnews.