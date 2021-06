Pogačar ontpopt zich in 5 dagen opnieuw tot torenhoog Tour-favoriet: dit slagveld richtte hij al aan in het klassement

Is de Tour de France al gereden? Neen, natuurlijk niet, maar Tadej Pogačar is wel torenhoog favoriet om zichzelf op te volgen. Om te stellen dat hij al een optie heeft op de eindzege is overdreven. Wel is het een feit dat al zijn concurrenten al ruimschoots op achtervolgen zijn aangewezen.

Slechts vijf dagen had Tadej Pogačar nodig om deze uitzonderlijke uitgangspositie te bewerkstelligen. En dan heeft ook hij eens een rit afgesloten in een achtervolgend groepje vanwege een val. Eén man staat nog voor hem in het klassement. Van Aert en Alaphilippe staan vlak achter Pogačar. Dat zijn natuurlijk niet de type renners die hem kunnen bedreigen voor de eindzege.

Of het zou in de dromen van de Fransen moeten zijn met Alaphilippe. De andere klassementsrenners staan al op meer dan een minuut achterstand van Pogačar. En dat is in het beste geval. Voor sommigen is de kloof al enorm opgelopen. We bieden u het onderstaande overzicht met de positie van de klassementsmannen in de Tour. Of van renners die voor aanvang van de Tour beschouwd mochten worden als klassementsmannen.

KLASSEMENT TOUR DE FRANCE NA 5 ETAPPES

1. Mathieu van der Poel

2. Tadej Pogačar 8"

7. Rigoberto Urán 1'29"

9. Richard Carapaz 1'44"

10. Primož Roglič 1'48"

12. Geraint Thomas 1'54"

13. Wilco Kelderman 1'56"

14. Enric Mas 1'58"

17. David Gaudu 2'35"

25. Richie Porte 3'58"

29. Emanuel Buchmann 4'31"

36. Miguel Ángel López 5'20"

90 Michael Woods 14'53"

109. Tao Geoghegan Hart 18'29"