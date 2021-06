Tadej Pogačar komt opnieuw met fenomenale stoot in Tour de France: "Mathieu van der Poel staat goed met gele trui"

Wat is dat toch met tijdritten in de Tour de France en Tadej Pogačar. Mathieu van der Poel staat nog in het geel, maar de concurrenten onder de klassementsmannen hebben één voor één een klap om de oren gekregen van het Sloveense supertalent.

"Dit was een heel goede dag voor mij", trapte Pogačar een open deur in na de vijfde Touretappe. "Sommigen moesten helaas op natte wegen rijden." Op het moment dat Pogačar van het startpodium reed, was het al lang opgedroogd. "Voor mij was het het perfecte weer en de perfecte omstandigheden."

BETER DAN VORIGE TIJDRITTEN

Pogačar had dit jaar al drie tijdritten gereden: twee keer was hij vierde en een keer vijfde. Tijdritten in de Tour zijn blijkbaar iets speciaal, want op weg naar Laval stak hij boven de rest uit. En we herinneren ons natuurlijk nog allemaal hoe het afliep op La Planche des Belles Filles vorig jaar.

"In de laatste paar tijdritten had ik fouten gemaakt omdat ik supersnel wilde beginnen", had Pogačar wel een verklaring klaar. "Met dat kleine klimmetje in het begin vond ik nu meteen de snelheid en het juiste ritme. Het doel was om geen tijd te verliezen en ik heb tijd gewonnen. Ik ben superblij. Ik ben 'excited' om de hele Tour af te werken."

MISSCHIEN GOED NOG GEEN GEEL TE PAKKEN

De kopman van UAE is in het klassement genaderd tot op acht seconden van leider Mathieu van der Poel. "Misschien is het wel iets beter om nog niet in het geel te staan. Ik zou graag de gele trui dragen, maar Mathieu staat er ook goed mee."