Voorspeller De Gendt: "Het is 2032, Evenepoel en Pogačar hebben 6x de Tour gewonnen, Van Aert 7x Roubaix..."

Dat doet hij natuurlijk met een behoorlijke dosis overdrijving en vooral een schitterende humor, zoals we dat van hem kennen. De Twitterpagina van Thomas De Gendt moet zowat het meest hilarische account op sociale media zijn anno 2021.

De uitzonderlijke wielertalenten komen aan bod in de voorspelling van De Gendt. "Het is het jaar 2032. Evenepoel en Pogačar hebben elk zes keer de Tour gewonnen. Van der Poel gaat in de Olympische Spelen in 17 verschillende disciplines voor 17 medailles, Van Aert heeft voor de zevende keer Parijs-Roubaix gewonnen."

Year 2032. Evenepoel and Pogacar each won 6 Tours now. Van der Poel will be competing in 17 disciplines at the olympics, aiming at 17 medals. Van Aert won Paris-Roubaix for the 7th time. Valverde announced that he will continue for another year as he doesn’t feel his age yet.