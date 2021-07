Bauke Mollema blikt tevreden terug op tijdrit: "In het tweede deel miste ik een beetje kracht, maar ik voelde mij best goed"

Bauke Mollema maakt voorlopig een goede indruk in de Tour de France. De Nederlander reed een degelijke tijdrit en nu staat hij in het algemeen klassement op de vijftiende plaats. Hij volgt op 2 minuten en 8 seconden van leider Mathieu van der Poel.

Met een 25ste plaats in de tijdrit kan Bauke Mollema al bij al tevreden terugblikken op zijn prestatie. De Nederlander van Trek-Segafredo staat door deze tijdrit nu op de vijftiende plaats in het algemeen klassement.

"Het was best lang geleden dat ik zo'n lange tijdrit vol gas gereden heb. Ik voelde mij best goed. Ik denk dat de start heel goed was en in het tweede deel miste ik denk ik een beetje kracht op sommige stukken. Ik won tijd op enkele pure klimmers, maar verloor ook wat tijd op anderen. Het was een oké tijdrit", aldus Mollema op de twitterpagina van Trek-Segafredo.

#TDF2021

TT reaction from @BaukeMollema:



“It was quite a long time ago that I did a long TT like this full gas. I felt pretty good; I think the start was really good and in the second part I think I missed a little power on some parts."

1/2 pic.twitter.com/5zEg5aAaKv — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) June 30, 2021