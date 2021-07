Cav stelt na nieuwe zege tactiek aantal ploegen in vraag en wil vergelijking met Merckx niet horen: "Dit is vrij speciaal"

Opnieuw een gelukzalige glimlach op het gezicht van Mark Cavendish, die nu toch op Eddy Merckx begint te naderen op vlak van aantal zeges in de Tour. Al wil Cavendish daar niet aan denken of over spreken. Er overheerst vooral dankbaarheid voor het werk van het team.

Zijn derde overwinning is het in Châteauroux, waar Cav al twee keer had gewonnen. "Het was leuk. Het lijkt wel of het hier elke keer toch een andere aankomst is. In 2008 was het oplopend. In 2011 ook, maar was de laatste rechte lijn kort bij de finish. Nu was het eerder dalend of vlak. Het is tien jaar geleden dat ik hier gewonnen heb. Dit is vrij speciaal."

Ook op tactisch gebied wilde Cavendish wel wat kwijt. "We hadden het vooraf over wat we wilden doen in de finale, want het is veel gevraagd om het telkens tegen al die sterke sprintersploegen op te nemen. Ik snap het niet: er zijn teams die hier met een volledige ploeg zijn voor een sprinter, maar niet rijden voor die sprinter. FDJ en Arkéa panikeerden toen dat groepje met Kasper Asgreen weg was, maar in de finale rijden ze niet."

OOK ALAPHILIPPE WERKT VOOR CAV

In de slotkilometers was het aan de twee teams die voorlopig de grote slokoppen zijn in de Tour. "Het waren Alpecin en wij die in de finale het werk deden." Bij Deceuninck-Quick.Step geven ze zich helemaal voor de legendarische sprinter. "Kijk gewoon naar die jongens: zelfs wereldkampioen Alaphilippe rijdt zich in de slotkilometers helemaal naar de vaantjes voor mij. I'm buzzing."

Cavendish zit nu aan 32 zeges in de Tour. Dan kan het haast niet anders of de vergelijking met de 34 zeges van u weet wel wie komt weer aan bod. "Spreek zijn naam niet uit. Of het nu je 1ste of je 32ste is, het gaat om een ritzege in de Tour. Als ik nooit meer win, is het ook zo. Dit is de Tour."