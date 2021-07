Net geen zege voor Stefan Küng in de Tour de France: "Ik hoop dat de tegenstanders van Pogacar hem vermoeien voor de volgende tijdrit"

Stefan Küng maakte een sterke indruk in de eerste tijdrit van de Tour de France, maar de Zwitser moest wel één renner voor laten in de uitslag. Tadej Pogacar maakte namelijk een zeer sterke indruk.

Stefan Küng is een specialist in het tijdrijden, maar ook de Zwitser had woensdag tegen Tadej Pogacar geen verhaal. Küng eindigde op de tweede plaats op maar liefst 19 seconden van de Sloveense klassementsrenner.

Küng hoopt in de volgende tijdrit echter wel het laken naar zich toe te kunnen trekken. "Ik kan mezelf niets verwijten. Ik deed wat ik kon en wat ik wilde. Uiteraard ben ik nog steeds teleurgesteld omdat ik kwam om te winnen en niet om tweede te worden, maar de Tour is nog niet voorbij. Er is nog één tijdrit en ik hoop dat de tegenstanders van Pogacar hem wat vermoeien in de bergen en dat ik mijn revanche kan nemen", aldus Küng op de website van Groupama-FDJ.