Primoz Roglic beperkt de schade in de tijdrit: "ik zit van top tot teen onder de schaafwonden, maar stap voor stap voel ik mij iets beter"

Primoz Roglic heeft, ondanks zijn valpartij van enkele dagen geleden, een goede tijdrit achter de rug. De Sloveen van Jumbo-Visma eindigde op de zevende plaats op 44 seconden van Tadej Pogacar.

In het algemeen klassement volgt Roglic nu wel al op 1 minuut en 40 seconden van Tadej Pogacar, maar de Sloveen is tevreden dat het toch opnieuw beter lijkt te gaan na zijn valpartij. "Stap voor stap voel ik mij iets beter", vertelde Roglic op de officiële website van Jumbo-Visma.

Toch voelt Primoz Roglic zich nog niet al te best. "Het was moeilijk vandaag. Ik voel me niet in topvorm en ik zit van top tot teen onder de schaafwonden. We blijven als team elke dag alles geven en dan zien we wel hoe ver we kunnen komen. Ik ben trots dat ik vandaag alles heb gegeven. Dat is alles wat ik kan doen", aldus de Sloveen.