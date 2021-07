Van Aert in top tien in eerste sprint en rekent op teams van Sagan en Matthews om snel nieuwe kans te krijgen

Ook Wout van Aert passeerde langs de media om het verhaal van de sprint te doen. Zijn eerste sprint in de Tour. Verder dan een achtste plaats geraakte Van Aert niet: hij zat te vroeg in de wind en moest in de remmen. Mogelijk komt er in de zevende rit opnieuw een kans voor hem.

"Ik kon er niet het maximale uithalen", zei Wout van Aert aan de finish in Châteauroux. "Ik zat niet goed genoeg gepositioneerd op het eind. Ik verloor het contact met Mike Teunissen. Op tweehonderd meter van de streep moest ik vol in de remmen." NOG EEN AANTAL RITTEN OP HET OOG Weg kans dus, maar Van Aert heeft toch nog eens kennisgemaakt met het sprintgevoel in de Tour. "Het was de eerste keer deze Tour dat ik me wilde mengen in de massasprint. Ik hoop dat zeker vaker te doen deze ronde. Het liefst jaag ik nog op een aantal ritten de komende weken. De iets zwaardere etappes liggen mij op voorhand beter dan de pure sprintritten." De zevende etappe van Vierzon naar Le Creusot is er op papier eentje voor de vluchters. "Toch denk ik dat sommige sprintersploegen alles op alles zullen zetten om het met een gereduceerd peloton tot een spurt te laten komen." Dan is het vooral denken aan de ploegen van Sagan, Matthews en Colbrelli. "Wellicht volgt er dan weer een kans voor mij."