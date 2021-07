Voorwaarde moet ingevuld worden opdat Wout van Aert kan meesprinten: "Dan kan ik mijn eigen kans gaan"

Wout van Aert draagt opnieuw de driekleur, want na een tijdrit volgt een rit in lijn. Meesprinten ging hij doen, verzekerde Van Aert na afloop van de tijdrit naar Laval. Blijkt dat daar toch ook wel een voorwaarde aan verbonden is.

Wout van Aert had gehoopt om in de eerste vijf dagen van de Tour de gele trui te pakken. Dat is niet gelukt, maar hij staat nog altijd op 'maar' een halve minuut van leider Mathieu van der Poel. De gele droom is dus nog niet volledig voorbij. Van Aert zou in de rit naar Châteauroux meesprinten om zo ook mogelijk bonificatieseconden te pakken.

Bij Jumbo-Visma zitten ze ook nog altijd wel met ene Primož Roglič waar ze aandacht aan dienen te schenken. Na zijn zware valpartijen dreigde het voor Roglič over en out te zijn, maar zijn tijdrit was goed genoeg om klassementsambities te blijven koesteren. "Het belangrijkste doel is om als ploeg Primož veilig over de streep te komen", zei Van Aert voor de start van de zesde rit.

Dat is een ander geluid dan dat van woensdagavond. Anderzijds, als Roglič nergens in gevaar komt, kan Van Aert alsnog meesprinten. "Dan kan ik mijn eigen kans gaan", aldus de Belgische kampioen.