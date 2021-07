🎥 Victor Campenaerts voorspelde lange en zware strijd en is reeds in zijn opzet geslaagd

Na zijn sterke Giro zien we ook in de Tour een gretige Victor Campenaerts. Lang en zwaar ging het worden: die voorspelling deed Campenaerts over de zevende rit, de langste etappe ook uit de Tour. Zelf wilde hij absoluut in de ontsnapping zitten en dat is alvast gelukt.

"Het gaat lang en zwaar worden. Het voordeel is dat het vlak is in het begin. Je kunt dus wel goed recupereren als je een paar aanvallen plaatst die niet meteen succes opleveren", zegt Campenaerts in een filmpje van zijn ploeg Qhubeka NextHash voor de start van de rit.

Hoe zat het zijn verwachtingen voor de uitkomst van de rit: blijven de vluchters voorop? "Het is niet zeker dat de ontsnapping voorop blijft, maar de kans is wel groot. We willen die kans grijpen en vooraan met zoveel mogelijk renners Qhubeka vertegenwoordigen."

"Ik hoop om in de ontsnapping te zitten", vertelde Campenaerts bij de start ook nog aan de Tourorganisatie. "Voor iedereen in de ploeg is dat het doel. Ik denk dat het een lange strijd gaat zijn." Die strijd heeft Campenaerts alvast in zijn voordeel beslecht: hij was de eerste aanvaller van de dag en was ook mee toen de 29-koppige kopgroep gevormd werd. Die missie is geslaagd, afwachten welk resultaat hij eraan kan koppelen.