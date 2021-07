Declercq moest serieus vlammen om Cavendish sprinterskans te bieden: "Het ging niet om 'Polle van achter de hoek'"

Alles voor Cavendish, dat is zowat het motto van Tim Declercq in de eerste Tour-week. Als die laatste dan een landgenoot als Greg Van Avermaet moet terughalen zoals in de zesde rit, dan is dat maar zo. Beide Belgen konden over hun beide ondernemingen nog gezellig napraten.

Na een strijd in het eerste wedstrijduur om de ontsnapping van de dag, vertrokken Van Avermaet en Kluge. "Uiteindelijk is het maar een ontsnapping van twee renners, maar het ging ook niet over "Polle van achter de hoek". We moesten nog serieus uit ons pijp komen om Van Avermaet en Kluge te grijpen. We hebben zelfs Dries Devenyns moeten opsouperen om het gat dicht te rijden", vertelt Tim Declercq aan Sporza. Toen het werk van Declercq erop zat, kreeg hij meteen een duim omhoog te zien van Mark Cavendish. Die maakte het aan de finish netjes af en komt nu op twee zeges van het recordaantal Tourritzeges van Eddy Merckx. "Dat record leeft meer bij de journalisten dan bij Cav. En moest hij het ooit halen, betekent dat niet dat hij een betere coureur is dan Merckx. Cavendish leeft meer van de emoties." MENTALITEIT VAN EEN KAMPIOEN Aan emoties geen gebrek in deze Tour. "Hij heeft bewezen dat hij er weer staat. Misschien moeten we deze overwinning wel hoger inschatten dan de vorige. Veel renners zouden in zijn situatie vrede nemen met die ene overwinning, maar je ziet dat hij de mentaliteit van een kampioen heeft." Zit er dan nog meer moois aan te komen? "Onze Tour kan al niet meer stuk. Maar als je deze ploeg kent, weet je dat we een volgende kans niet zomaar zullen laten passeren."