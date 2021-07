Jasper Philipsen al drie keer top drie in Tour de France: "Geen schande om verslagen te worden door Cavendish"

Zo was het ook in de zevende etappe voor Châteauroux. Tim Merlier trok de sprint aan voor Philipsen, die vervolgens naar de tweede plaats sprintte. "De lead-out ging heel goed. Ik zat in een perfecte positie om mijn sprint te rijden", aldus Philipsen.

Hoe komt het dat die hoofdprijs er dan toch niet kwam? "Eén renner was sneller dan ik. Het is geen schande om verslagen te worden door Mark Cavendish", oordeelt Jasper Philipsen. "Hij is aan het presteren op een zeer hoog niveau."

🗨️ @JasperPhilipsen after taking 🥈, his 3rd top 3 so far in this @LeTour:



"The lead-out went very well & I was in perfect position for my sprint, but one rider was faster today. There's no shame in being beaten by Cavendish. He's been performing at a very high level!" pic.twitter.com/WaTzRFsMzI