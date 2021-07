Het klassement: ontketende Pogačar heeft alle concurrenten al weggeblazen, Van Aert nog altijd knap op plek 2

Uiteraard is daar de glimlach bij Tadej Pogačar, die als een echte keizer heerst in de Tour. Wout van Aert staat nog een klein beetje bij hem in de buurt, maar is niet naar de Tour gegaan om een klassement te rijden. Voorts niemand die er nog durft of kan aan denken om Pogačar te verslaan.

Zo groot zijn de verschillen al na acht dagen Tour. Die verschillen zijn er ook gekomen door twee demonstraties van jewelste van Pogačar, één in de tijdrit en één in de eerste bergrit. Chapeau voor Wout van Aert, die zich op weg naar Le Grand-Bornand zeer verdienstelijk weerde. Pogačar uit het geel houden lukte niet, maar Van Aert mag fier zijn op een tweede plaats na alle zware en chaotische ritten die er al geweest zijn. © photonews En wat met de rest, de zogenaamde uitdagers die deze term niet langer op zich mogen kleven? Urán, Carapaz, Kelderman en Mas doen wat ze kunnen. Hetzelfde geldt voor de onvoorspelbare Lutsenko. En voor Vingegaard, die plots klassementsman is bij Jumbo-Visma door het fysieke leed bij Roglič. Dat is er overigens ook bij Thomas. Klassement weg voor die laatste twee. De andere genoemde renners, die zich wel nog fit genoeg achten om bergop het beste van zichzelf te geven, kunnen beginnen aan hun strijd om de ereplaatsen. Dat spel kan nu al beginnen en belooft wel nog spannend te worden. Ook van achteruit, want er zullen zeker nog renners tussenuit vallen. Niet Tadej Pogačar, die gaat zonder ongelukken zijn tweede Tour op rij winnen. Dat stellen we niet na rit 20. Wel na rit 8. Straf. Klassement Tour de France na 8 etappes: 1. Tadej Pogačar

2. Wout van Aert 1'48"

3. Alexey Lutsenko 4'38"

4. Rigoberto Urán 4'46"

5. Jonas Vingegaard 5'00"

6. Richard Carapaz 5'01"

7. Wilco Kelderman 5'13"

8. Enric Mas 5'15"

9. David Gaudu 6'52"

10. Pello Bilbao 6'41"