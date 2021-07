OFFICIEEL: Evenepoel en Van Aert weten welke drie renners nog meegaan naar de Olympische Spelen

Ook die laatste drie namen deden al een tijdje de ronde als grote kanshebbers om België te vertegenwoordigen in de olympische wegrit. Nu is er dus de bevestiging: Belgian Cycling heeft officieel laten weten dat deze vijf renners naar de Olympische Spelen gaan.

Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen naast de wegrit ook de tijdrit betwisten. Greg Van Avermaet maakte als titelverdediger sowieso ook wel een goede kans om naar de Spelen te gaan. Voorts koos bondscoach Vanthourenhout voor Benoot en Vansevenant, twee renners die op het pittige parcours in Tokio zeker hun ding moeten kunnen doen.

5 riders including the defending Olympic champion @GregVanAvermaet will represent Team Belgium in the Men's Road Race at #Tokyo2020 🗻 | https://t.co/3iKtfLZeLf#TeamBelgium pic.twitter.com/uxKE9pv0Qt