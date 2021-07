Teuns heeft opnieuw fenomenale ritzege in de Tour beet, oppermachtige Pogačar gunt Van Aert geen dag in het geel

Dylan Teuns, Tadej Pogačar en gezien het klassement ook Wout van Aert waren de hoofdrolspelers in de negende rit van de Tour. Pogačar zette zijn overmacht in de Tour nog een stuk meer in de verf en gunde Van Aert geen dag in het geel. Teuns haalde op schitterende wijze de ritwinst binnen.

Al snel ging het bergop in deze negende etappe en dus was het ook meteen volle bak koers. Geen moment viel het stil in een dolle aanvangsfase, het peloton scheurde in stukken. Geen goed nieuws voor de mannen die te lijden hebben door schade na valpartijen. Voor Roglič was het klassement al weg, ook bij Thomas was het in deze rit het geval. Beiden kregen massa's minuten aan de broek.

Op een gegeven moment keerde de rust terug en vertrok een ruime kopgroep. Daarbij ook twee Belgen: Benoot en Teuns. In een afdaling begon Benoot aan een onderonsje met zijn ploegmaat Kragh Andersen. De DSM-renners reden zo met hun tweetjes weg. Op de Col de Romme kon Benoot het tempo van Kragh Andersen niet meer volgen: de Deen moest het dan maar in zijn eentje klaren.

VAN AERT EVEN VIRTUEEL IN HET GEEL

Dat was maar van korte duur, want voor hij het wist werd Kragh Andersen overrompeld door Woods. In de achtergrond was het op diezelfde klim ook voorbij Van der Poel: het zou zijn laaste dag in de gele trui worden. Van Aert hield op dat moment wel nog stand en kwam zo virtueel in het geel terecht. De uitdunning was echter volop aan de gang en enkele kilometers voor de top kwam Pogačar zelf al met zijn demarrage.

In eerste instantie klampte zijn - enige? - concurrent Carapaz nog aan, maar op de tweede versnelling van Pogačar had die ook geen verhaal meer. Pogačar stond er al schitterend voor, de kopman van UAE was nu helemaal bezig om de Tour in een wurggreep te houden. Op 17 kilometer van de aankomst reed Pogačar al virtueel in het geel: het einde van de droom voor Van Aert.

TEUNS ONTBINDT ZIJN DUIVELS

Een sterke Teuns ontbond ook nog zijn duivels op de Col de la Colombière: de Belg van Bahrein knalde de kloof op Woods dicht. In de slotkilometer van de klim liet Teuns Woods zelfs achter. Een ontketende Pogačar kwam er ook al aangestormd en ging op en over Woods. Teuns had wel nog enkele tellen voorsprong op de Sloveen en bereikte als eerste de top.

Er volgde ook nog een afdaling op nat wegdek en Pogačar mocht ook niet teveel risico nemen om zijn Tour te riskeren. Teuns breidde zijn voorsprong fraai uit en knalde na La Planche des Belles Filles naar de tweede fenomenale Tourritzege uit zijn carrière. Woods en Izagirre keerden wel nog terug tot bij Pogačar, die wel de leiding overneemt van Van der Poel en de Tour gaat winnen als hij veilig en wel Parijs bereikt.