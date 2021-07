Vooral Van Aert nog in de buurt van Van der Poel, Roglič mag klassement vergeten: de balans na rit 7 in Tour de France

Wat een spektakel was het in rit 7 in de Tour de France! Van der Poel staat nog in het geel, Van Aert mag nog hopen de leiderstrui eens te kunnen overnemen en Roglič kan het klassement laten varen: dat zijn de voornaamste conclusies na de rit met aankomst in Le Creusot.

Geen sinecure om het overzicht te houden wanneer het op zovele vlakken strijd is in de Tour. Daarom schetsen we alvast een duidelijk zicht van hoe het klassement er nu voor staat en welke klassementsmannen op welke achterstand staan. De komende etappes zal het klassement immers nog wat meer door mekaar geschud worden, aangezien het peloton de Alpen intrekt. Klassement Tour de France na rit 7: 1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert 30"

3. Kasper Asgreen 1'49"

4. Matej Mohorič 3'01"

5. Tadej Pogačar 3'43"

6. Vincenzo Nibali 4'12"

7. Julian Alaphilippe 4'23"

8. Alexey Lutsenko 4'56"

9. Pierre Latour 5'03"

10. Rigoberto Urán 5'04"

11. Jonas Vingegaard 5'18"

12. Richard Carapaz 5'19"

13. Geraint Thomas 5'29"

14. Wilco Kelderman 5'31"

15. Enric Mas 5'33"

25. Richie Porte 7'33"

27. Emanuel Buchmann 8'06"

31. Miguel Ángel López 8'55"

33. Primož Roglič 9'11"