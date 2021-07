Bij Jumbo-Visma kijken ze nu naar een goed klassement voor jonge Deen, maar: "We hebben een langetermijnplan met hem"

Door het wegvallen van Primoz Roglic en het tijdsverlies van Steven Kruijswijk, kijken ze nu bij Jumbo-Visma naar Jonas Vingegaard voor een goed klassement. Toch moet er niets voor de jonge Deen.

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, wil Vingegaard namelijk niet te veel onder druk zetten. "Voor Jonas is het zijn eerste Tour de France. Hij krijgt de tijd om te leren en ervaring op te doen. We hebben een langetermijnplan met hem", aldus Zeeman op de website van Jumbo-Visma.

Vingegaard krijgt nu wel een uitgelezen kans om meer ervaring op te doen. "Dit is een zeer welkome ervaring voor hem in dat plan. In de toekomst zullen we hogere doelen stellen voor Jonas in de Tour de France, maar dat zal niet voor dit jaar zijn. Hij krijgt nu de kans en wij zien dat als onderdeel van dit leerproces", legde Zeeman uit.