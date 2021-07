Het hoeft niet meer voor Primoz Roglic: Sloveen stapt uit de Tour de France

U moet de komende dagen niet meer naar Primoz Roglic zoeken in de Tour de France. De Sloveense klassementsrenner heeft besloten om op te geven. Het heeft uiteraard te maken met zijn valpartij van enkele dagen geleden.

Vooraf werd Roglic gezien als één van de grote favorieten voor eindwinst, maar de val strooide dus roet in het eten. Roglic verloor de voorbije dagen dan ook veel tijd en nu heeft hij de eer aan zichzelf gelaten door uit de Tour te stappen.

🇫🇷 #TDF2021



Primoz Roglic won’t start in today’s stage of @LeTour. He suffers too much from his injuries.



Get well soon @rogla 🍀