Laatste kans: win jouw versie van hét wielersimulatiespel Pro Cycling Manager / Tour De France 2021!

We zijn er opnieuw klaar voor: de Tour de France 2021, te beginnen in Bretagne. Droomt u zelf soms van eeuwige roem? Dan hebben wij dé oplossing, want wij geven enkele versies van Pro Cycling Manager / Tour de France 2021 weg.

Ook dit jaar maakten NACON en Cyanide opnieuw de wielrensimulaties Pro Cycling Manger 2021 en Tour De France 2021.

PCM

Pro Cycling Manager 2021 is de enige wielrensimulatie-game die management en racen in realtime combineert. Spelers moeten als managers de wielrenners in hun team rekruteren, trainen en naar de top van de klassementen leiden. Dit nieuwe deel bouwt voort op Cyanide's enorme expertise en laat je deelnemen aan 260 races, inclusief alle 21 officiële etappes van de Tour de France 2021, voor een totaal van 700 etappes. De game is verrijkt met vele nieuwe features, inclusief:

Toevoeging Europese kampioenschappen en nationale teams

Verbeterde AI, met name het gedrag in pelotons

Realistischere weerseffecten die van invloed zijn op vermoeidheid en prestaties van wielrenners

Helmen, frames en wielen van topmerken zijn in de game opgenomen voor nog meer realisme

Tour de France 2021 biedt getrouwe versies van de 21 officiële etappes en werpt spelers midden in het peloton als wielrenner van één van de beste Tour de France-teams.



Pas je strategie aan om je doelstellingen te halen: ontsnap vroeg om de groene trui te halen, word de beste klimmer in de bergetappes, of bewaar je energie voor de laatste sprint van de dag om de iconische gele trui te veroveren.



Tour de France 2021 is verrijkt met vele verbeteringen en nieuwe features, inclusief:

De officiële route van de Tour de France 2021

De My Tour-mode is opnieuw ontworpen, met meer aanpassingsopties en 89 etappes

Een nieuw herstelsysteem voor extra realisme

Realistischer pelotongedrag

Uitrusting en onderdelen van meer verschillende, officiële merken

Wij geven een aantal versies weg van dit heerlijke spel, waardoor u ook voor de prijzen kan gaan. Vul de prijsvraag in, geef wel aan voor welke drager u dit spel wil winnen en met een beetje geluk ...